Tristan erwirbt Cording-Büroportfolio für 147 Mio. Euro

CCP 5, ein von Tristan Capital Partners und Investa Real Estate beratener Core-Plus-Fonds, hat von der Cording Real Estate Group für 147 Mio. Euro ein Portfolio mit acht Bürogebäuden in sieben wichtigen deutschen Büromärkten erworben.„Durch aktives Asset Management und die Neupositionierung einiger Assets durch unser bundesweites Team konnten wir für das Portfolio, das vor 2,5 Jahren erworben wurde, einen Anstieg des Vermietungsgrades, eine Steigerung der Mieteinnahmen um 7 % und eine Erhöhung der durchschnittlichen Restlaufzeit (WAULT) um über ein Jahr erreichen. So konnten wir die Ziele des Businessplans übertreffen und das Portfolio vorzeitig veräußern“, so Felix Jethon, Head of Fund Management, Germany, Cording Real Estate Group.

