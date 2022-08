Nachdem sich die Rheinschiene im ersten Corona-Jahr noch nahezu resistent gezeigt hatte, wurden in Summe an allen sechs Standorten mit ca. 71.400 m² Bürofläche in 2021 gut ein Drittel weniger als im Vorjahr vermietet. Dies geht aus dem aktuellen Report „Rheinschiene 2022“ von Rheinwert hervor, der die Entwicklung der bürorelevanten

[…]