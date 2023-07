S&P feiert Richtfest für Lokhöfe Offices

Die S&P Commercial Development hat die Rohbaufertigstellung der Lokhöfe Offices in Rosenheim mit einem Richtfest gefeiert. An der Münchner Straße entwickelt das Unternehmen bis Ende 2024 rund 10.600 m² Büromietfläche, ein Premier Inn Hotel mit 145 Zimmern, rund 2.200 m² Einzelhandelsfläche und ein begrüntes Parkhaus. Über 70 % der Mietflächen sind bereits vermietet.

