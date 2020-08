Rent24 holt Ex-Spitzenpolitiker Philipp Rösler ns Advisory Board

Philipp Rösler

Philipp Rösler, ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, Vizekanzler und FDP-Bundesvorsitzender, ist seit 1. August im Advisory Board von Rent24. In seiner Funktion berät Rösler den Coworking-Anbieter hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, insbesondere mit Fokus auf das Wirtschaftsumfeld und die Gründerszene. „Mit Philipp Rösler haben wir einen ausgewiesenen Experten mit hervorragendem Netzwerk gewinnen können, der sich mit viel Engagement für den Wirtschaftsstandort Deutschland und seine jungen Gründer einsetzt. Das deckt sich ideal mit unserem Selbstverständnis“, sagt Robert Bukvić, Gründer und Geschäftsführer von Rent24.

Der promovierte Arzt Philipp Rösler verfügt über langjährige politische Erfahrung und ist heute als Wirtschaftsmanager aktiv. „Die neue Funktion bei Rent24 als einem weltweit bedeutenden Coworking-Anbieter gibt mir neue Impulse und zahlreiche weitere Möglichkeiten, die Zukunft unserer Wirtschaft und die Startup-Szene zu unterstützen“, erklärt Philipp Rösler. „Gründer Robert Bukvić trägt die Rent24-DNA des Berliner Startups in die Welt – das finde ich überaus spannend. Ich freue mich schon sehr darauf, dazu beizutragen, das Unternehmen weiter voranzutreiben und für zukünftige Herausforderungen stark zu machen.“



Rent24 wurde 2005 von Robert Bukvić gegründet und ist heute mit mehr als 70 Standorten einer der weltweit führenden Anbieter für Coworking. Obwohl die Branche für Gewerbeimmobilien derzeit durch die Corona-Pandemie geschwächt ist und insbesondere Vermietungen von Büros zurückgegangen sind, erweist sich das Kerngeschäft des Unternehmens als stabil.



„Die Corona-Pandemie hat noch einmal verdeutlicht, dass das Thema Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung und der Anmietung von Büros eine große Rolle spielt – und zwar nicht mehr nur für Startups oder Freelancer, sondern auch für Corporates. Kurze Mietvertragslaufzeiten, flexibel erweiterbare Arbeitsplätze und eine bereits vorhandene Infrastruktur rund um das Büro sind entscheidende Faktoren. Auch zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten wird immer beliebter“, so Bukvić. „Innovationen treiben uns an. So setzen wir schon seit Gründung verschiedene Konzepte um, darunter beispielsweise Fitness, Gastro oder die Vermietung unmöblierter Büros. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir nun unsere Strategie angepasst und wollen eine weitere Expansion in diesen Segmenten nicht vorantreiben, sondern uns künftig wieder verstärkt auf unser Kerngeschäft konzentrieren.“



Erst kürzlich hat das Unternehmen einen neuen Coworking-Space in Hannover eröffnet und damit einen neuen Standort erschlossen. „Hannover hat sich in den vergangenen Jahren als eine neue Gründung-Hochburg Deutschlands etabliert. Dass Rent24 hier nun auch einen Coworking-Space eröffnet, unterstreicht die Relevanz des Standortes und trägt einen wichtigen Teil für die Entwicklung der Startup-Branche bei“, sagt Rösler.