Projektentwickler 4bricks ist pleite

Die Entwicklung des Marktes schlägt bei der Essener 4Bricks GmbH voll durch. Laut Geschäftsführer Guido Schürken war der Liquiditätsengpass durch die zeitlichen Verzögerungen nicht mehr aufzufangen. Das Amtsgericht Essen bestellt den Sanierungsexperten Georg Kreplin von kkn zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Aufgrund der zuletzt drastischen Entwicklungen des Immobilienmarktes in Folge der Ukraine-Krise, der Zinsentwicklung und gestiegener Baukosten, der vor allem auch den Immobilieninvestmentmarkt stark betroffen hat, stand und steht die 4bricks-Gruppe vor sehr großen Herausforderungen, die insbesondere begonnene Verkaufsprozesse stark verzögert haben. Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung wegen unvermeidbarer Verzögerungen und damit einhergehender Insolvenzgefahr beim Amtsgericht Essen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Die 4bricks GmbH ist die Holdinggesellschaft der 4Bricks-Gruppe, welche aus der insolventen Holdinggesellschaft sowie 7 operativ tätiger Objektgesellschaften in Deutschland besteht. Die Objektgesellschaften sind von dem beantragten Verfahren nicht unmittelbar betroffen.



„In den vergangenen 14 Tagen haben wir alles versucht, um die durch zeitliche Verzögerung entstandenen Liquiditätsschwierigkeiten zu lösen. Dies ist kurzfristig leider nicht gelungen. Der Antrag war daher unumgänglich. Die Situation ist für alle Beteiligten, insbesondere für unsere Gläubiger und Mitarbeiter, extrem belastend. Aber wir werden alles daransetzen, um gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Lösungen für unser Unternehmen zu finden. Wir sind in Kontakt mit unseren Gläubigern und werden diese laufend über die Entwicklungen informieren.“, sagt 4bricks Geschäftsführer Guido Schürken.



Zu den Projekten von 4Bricks gehören zum Beispiel das gemischt genutzte Projekt RÜ325 in Essen [wir berichteten], das damit weiterhin Zukunftsmusik bleibt sowie das Revitalisierungsprojekt des historischen Kesselhauses in der Bahnstadt Opladen [wir berichteten]. Die für Juli geplante Eröffnung des neuen Ipartment-Standorts in Leverkusen verschiebt sich damit ebenfalls erneut.



Der Insolvenzverwalter wird die Sanierung zusammen mit dem Sanierungsteam um Rechtsanwalt Oliver Ruhe-Schweigel von ks Rechtsanwälte + Notare und einem Immobilienteam der Kanzlei Aurantia Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH umsetzen.