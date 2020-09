Mieternachfrage in den Berliner Einzelhandelslagen rückläufig

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich die in bestimmten Einzelhandelsbranchen bereits zuvor konstatierte rückläufige Mieternachfrage weiter akzentuiert. In diesem Kontext wurden auch verschiedene Insolvenzen und Restrukturierungen einzelner Unternehmen verzeichnet – insbesondere in der Mode- und Textilbranche. Die allermeisten dieser Entwicklungen hatten sich jedoch bereits vor Ausbruch der Krise im März 2020 deutlich abgezeichnet. Zu diesem Ergebnis kommt Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher des Einzelhandelsspezialisten Comfort in einer aktuellen Analyse.

Dennoch: Die Verunsicherung des Lock-Downs aus dem Frühjahr, Abstandsregelungen und Maskenpflicht sowie die unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven führen bei der Expansion ungeachtet der positiven Entwicklung in den letzten Wochen in puncto gestiegener Passantenfrequenzen naturgemäß zu Zurückhaltung. Der bereits in den letzten ein bis zwei Jahren zu verzeichnende Trend zur Flexibilisierung von Mietverträgen – kürzere Festlaufzeiten, Umsatzmieten, Sonderkündigungsrechte, etc. – gewinnt hierbei verstärkt an Relevanz. Die sinkende Mieternachfrage drückt vor allem bei größeren Ladenflächen ab 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur auf die Mieten – hier mit Abschlägen im deutlich zweistelligen Prozentbereich.



Diese Entwicklung ist auch an Berlin nicht spurlos vorbei gegangen. Insbesondere der Verlust an internationalen Touristen macht der Metropole zu schaffen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass bereits im Jahr 2018 rund 33 Millionen touristische Übernachtungen registriert wurden, von den sich mehr als 40 Prozent aus dem Ausland rekrutierten.



Berlin

Die Bundeshauptstadt ist das politisch-administrative Zentrum Deutschlands sowie mit rund 3,6 Mio. Einwohnern mit deutlichem Abstand die größte Stadt Deutschlands. Sie hat ausgehend von einem relativ schwachen Niveau in den Jahren vor der Corona-Krise als Wirtschaftsstandort an Bedeutung enorm zugelegt. Zudem ist Berlin wegen der außerordentlich vielfältigen kulturellen Szene und ihrer Trendsetter-Qualitäten auch die einzige deutsche Weltstadt: ein globaler „Place to be”.



Als Shoppingmetropole fußt Berlin auf einem riesigen natürlichen Einzugsgebiet von 5,4 Mio. Einwohnern. Vor der Corona-Krise verfügte die Stadt als eine Tourismushochburg durch die externen Besucher zudem über einen zusätzlichen Multiplikator. Hier ist allerdings davon auszugehen, dass durch den drastisch gesunkenen internationalen Tourismus wie auch die nicht mehr stattfindenden großen Veranstaltungen und Messen dieser Effekt bis auf weiteres wesentlich kleiner als zuvor ausfallen dürfte.



Anders als in anderen deutschen Metropolen weist die Berliner Einzelhandelslandschaft eine polyzentrale Struktur auf, die über sechs 1A-Lagen verfügt. Hinzu kommen aufgrund der Größe der Stadt diverse Stadtteillagen und eine große Anzahl von zum Teil in diese Lagen integrierten, zum Teil isoliert funktionierenden Shopping-Centern. Somit ergibt sich ein erheblicher Wettbewerbsdruck zwischen einzelnen Standorten. Insbesondere auf einige periphere oder in die Jahre gekommene Einkaufszentren, aber auch auf die eine oder andere Straßenlage, kam auch schon vor dem Lockdown und der Corona-Krise ein erheblicher Neupositionierungsbedarf zu. Hier spielen auch Einflüsse des Onlinehandels und die damit einhergehenden Veränderungen im stationären Handel sowie verändertes Konsumentenverhalten eine große Rolle. Das Einkaufen, welches über die Deckung des täglichen Bedarfs hinausgeht, benötigt heute höhere Aufenthaltsqualität, Service und integrierte Dienstleistungen, damit der Einkauf an sich zum Erlebnis wird und sich vom Internet und dem gewöhnlichen Einheitsbrei abhebt.



Der Markt für Einzelhandelsimmobilien

Der Schock des Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres hat die Ankaufs- und Verkaufsaktivitäten für Handelsimmobilien generell zu einem großen Teil zu einem zwischenzeitlichen Erliegen gebracht. Mittlerweile hat der Investmentmarkt den Schock verdaut und beginnt sich zu normalisieren. Noch wesentlicher als zuvor hierbei ist derzeit die Beurteilung der Nachhaltigkeit der erzielten Mieten für die Retail-Flächen. Diese müssen aus Sicht potenzieller Käufer einfach auch langfristig passen. Auf einer solchen Basis sind Investoren durchaus bereit, für echte Toplagen Kaufpreisfaktoren in einer ähnlichen Größenordnung zu bezahlen wie vor der Krise. Bezogen auf Nicht-Toplagen wie auch auf Nicht-Topstädte sind jedoch deutliche Abschläge festzustellen.



Kaufpreisfaktorentwicklung von 2014 - 2020

Diese Gemengelage bildet sich nicht zuletzt auch in der Bundeshauptstadt ab. Für die absoluten Toplagen Nach der Wahrnehmung des für das Berliner Investmentgeschäft verantwortlichen Geschäftsführers Björn Gottschling bewegen sich die Kaufpreise noch und wieder auf einem sehr hohen Niveau, wobei für herausragende Objekte in 1A-Lagen mit einem nachhaltigen Mietniveau, Kaufpreisfaktoren von klar mehr als dem 30-fachen der Jahresmiete zu verzeichnen sind. Ungebrochen ist die Nachfrage vor allem nach Projekten am Kurfürstendamm oder an der Tauentzienstraße, aber auch am Hackeschen Markt oder der Schloßstraße. Auch die zentralen Lagen wie der Leipziger Platz und gute Stadtteil- /Kiezlagen, erfreuen sich aus Investorensicht einer großen Nachfrage bei begrenztem Produktangebot. Mischnutzung steht dabei gegenüber vertikalem Einzelhandel derzeit im Fokus.



1A-Lagen: Aktuelle Entwicklungen und Mieten

Wie den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen ist, haben auch in dem internationalen Retail-Hot Spot Berlin im Gefolge vom Lockdown und Corona-Krise die Höchstmieten lageübergreifend abgenommen. Und zwar in Größenordnung von bis zu 30 % in der Friedrichstraße, wobei die Rückgänge in den anderen Lagen moderater ausfallen.



Kurfürstendamm / Tauentzienstraße

• Wichtigster und bekanntester Einkaufsboulevard

• Bester Abschnitt zwischen KaDeWe (Kaufhaus des Westens) und Olivaer Platz

• Vielfältiges Angebot von der Kaufhausrennbahn an der Tauentzienstraße bis zu den Luxusanbietern nahe Olivaer Platz

• Höchste Passantenfrequenz zwischen Tauentzienstraße / Wittenbergplatz und Kurfürstendamm / Ecke Uhlandstraße (lt. COMFORT-Zählung rd. 8.800 Passanten pro Stunde in der Spitze)

• Business Improvement District (BID) City West unterstützt insbesondere Verbesserung der Aufenthaltsqualität (mehr Grün, Straßenkunst u. a.).

• Großformatige Projektentwicklungen mit dem FÜRST wie auch längerfristig am Karstadt Wertheim

• Neue Mieter: MUJI, 7 For All Mankind, Pandora (Relocation), Sandro Paris, demnächst: Canada Goose, Victorinox, M&Ms, Hunkemöller, Huawei, Skechers, Deichmann (Relocation), Juwelier Christ. Mango, Vodafone, lululemon

• Höchstmiete Kurfürstendamm: ca. 230 - 270 Euro / m² (klein)

• Höchstmiete Tauentzienstraße: ca. 340 – 380 Euro / m² (klein)



Alexanderplatz

• Zentraler Einkaufsstandort für den Ostteil der Stadt und konsumiges Pendant zur City West

• Infrastrukturell außerordentlich gut angebunden: 300.000 Passanten täglich

• Komplexe Laufwegsituation: in der Spitze rd. 8.400 Passanten pro Stunde vor New Yorker

• Stärke des Standortes resultiert vor allem aus Kaufhausbetrieben wie Galeria Kaufhof, Primark, Saturn und TK Maxx.

• Eine Reihe von großvolumigen gemischt genutzten Entwicklungsprojekten soll in den nächsten Jahren realisiert werden: Covivo, Hines-Tower, Alexander Tower, TLG-Haus der Elektrotechnik, Haus der Statistik Bebauung, Signa-Grundstück u.a.

• Neue Mieter: Monster, Starbucks

• Höchstmiete: ca. 230 - 270 Euro/ m² (klein)



Friedrichstraße

• Maßgebliche Einkaufslage im Bezirk Mitte, die allerdings zunehmend unter Druck ist

• Frequenz: rd. 4.600 Passanten pro Stunde

• Wichtigste Betriebe: Galeries Lafayette, Zara, Kulturkaufhaus Dussmann

• Erheblicher Restrukturierungsbedarf, u.a. in den Quartieren 205 und 206

• Entwicklungspotenzial im Südabschnitt am Checkpoint Charlie

• Neue Mieter: Victor und Victoria, Commerzbank, Berliner Volksbank

• Höchstmiete: ca. 110 - 140 Euro / m² (klein)



Wilmersdorfer Straße

• Einzige echte Fußgängerzone in City-Lage

• Gute Frequentierung: rd. 6.000 Passanten pro Stunde

• Vor allem Kunden aus dem Kerneinzugsgebiet

• Angenehme Aufenthaltsqualität durch einige etablierte Gastronomiebetriebe, aber mehrere Bauplätze behindern den Passantenstrom

• Umfassende Umstrukturierung der Wilmersdorfer Arcaden wurde zwar abgeschlossen, aber die Lage ist dennoch unter Druck wie die Schließungen von C&A und P&C belegen

• Das Karstadt Warenhaus bleibt mittelfristig trotz gegenteiliger Ankündigung zuvor als Ankermieter offensichtlich erhalten

• Neue Mieter: Butler’s, Dunkin‘ Donuts, Fielmann (Relocation)

• Höchstmiete: ca. 60 - 75 Euro / m² (klein)



Schloßstraße

• Wichtigste Einkaufsstraße im kaufkraftstarken Südwesten

• Frequenz: rd. 5.700 Passanten pro Stunde

• Auf der Westseite vier große Einkaufszentren

• Stabilisierung der Mieterlöse nach Rückgang wegen Flächenüberangebot, Nachfrage stabil

• Umstrukturierung des Forum Steglitz wird mit Nahversorgungsausrichtung bei laufendem Betrieb

• Auch Boulevard Berlin soll strukturell optimiert werden

• Neue Mieter: Globetrotter Flagship Store (Relocation)

• Höchstmiete: ca. 80 - 95 Euro / m² (klein)



Hackescher Markt

• Trend- und Szenemeile für den jungen nationalen und internationalen Einzelhandel

• Frequenz: rd. 6.000 Passanten pro Stunde

• Neue Marken eröffnen bevorzugt in diesem lebendigen Stadtquartier.

• Neue Mieter: Peter Pane, Peloton, The Alley, Bolia, Restaurant bezg, Casper Cloer, Subdued

• Höchstmiete: ca. 105 - 120 Euro / m² (klein)