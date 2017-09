Invesco erwirbt Hotelportfolio für 530 Millionen Euro von Apollo

Holiday Inn Amsterdamm

Eine der größten Hotel-Transaktionen des Jahres ist unter Dach und Fach: Invesco Real Estate hat ein Hotelportfolio mit 13 Hotels in Deutschland und den Niederlanden erworben. Für das der Investmentmanager rund 530 Millionen Euro an Apollo Global Management zahlte. Der Asset Manager hatte die Hotelimmobilien in 2014 als Teil des SITQ-Portfolio für verschiedene Fonds erworben [Apollo EPF II kauft SITQ-Hotelportfolio ]. „Diese Transaktion ist ein doppelter Erfolg für Invesco. Mit diesem Deal haben wir uns ein hochwertiges Portfolio sehr erfolgreicher Hotels in zwei der stärksten europäischen Volkswirtschaften gesichert. Vor allem aber freuen wir uns, neue Investoren begrüßen zu dürfen, von denen viele durch den Erwerb dieses Portfolios erstmals im europäischen Hotelimmobiliensektor aktiv werden", freut sich Marc Socker, Managing Director, Hotel Fund Management bei Invesco Real Estate, über den Deal.

Das 530-Millionen-Euro-Portfolio umfasst Full- und Limited-Service-Hotels in Deutschland und den Niederlanden; 85% der Portfolioobjekte befinden sich in Deutschland, die übrigen 15% in Amsterdam. Im Portfolio befinden sich das Crowne Plaza Hotel Hamburg City Alster, das Holiday Inn München City Centre, das Crowne-Plaza Hotel Heidelberg City Centre, sowie die Holiday Inn Express Berlin City Centre, Köln-Mülheim, Köln-Troisdorf, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt Airport, Frankfurt Messe und München Messe. In den Niederlanden sind es das Hotel Crowne Plaza Schiphol sowie das Holiday Inn in Amsterdam. „Das Portfolio besteht aus Mittelklassehotels in zentralen städtischen Lagen mit überzeugender Erfolgsbilanz“, so Invesco. Für das tägliche operative Management der Objekte wurde ein Joint Venture mit Event Hotels gegründet. Alle Hotels werden als Franchisebetriebe unter Marken der InterContintental Hotels Group (IHG) wie Crowne Plaza, Holiday Inn und Holiday Inn Express geführt.



Das Portfolio wurde für drei IRE-Mandate erworben: den neu aufgelegten offenen European Hotel Fund, auf den ein Portfolioanteil von 38% mit vier Hotels entfällt, ein seit vielen Jahren bestehendes britisches Einzelmandat, das 26% des Portfolios mit acht Hotels übernimmt, und ein Joint Venture in Form eines neuen Einzelmandats mit der dänischen Pensionskasse ATP und einem durch CBRE GIP vertretenen niederländischen institutionellen Investor, welches die verbleibenden 36% des Portfolios im Rahmen eines Hotels erworben hat. Hierbei handelt es sich um das 4-Sterne Holiday Inn München City Centre in Haidhausen, das für rund 187,5 Mio. Euro gekauft wurde. Das in 1973 erbaute Hotel wurde von 2004 bis 2006 vollständig saniert und verfügt insgesamt über 582 Zimmer, Konferenzräume für rund 600 Personen sowie eine Tiefgarage.



„In den vergangenen zwei Jahren haben wir zwei geschlossene Hotelfonds erfolgreich abgewickelt und für unsere Investmentfonds und Einzelmandate Transaktionen im Gesamtwert von ca. 2 Milliarden Euro in diesem Sektor gehandelt. In diesem Jahr haben wir bereits Transaktionen im Gesamtwert von ca. 900 Millionen Euro für den neu aufgelegten Fonds und unser wachsendes Einzelmandat-Portfolio durchgeführt bzw. noch in der Pipeline. Hotelinvestments haben sich inzwischen im Mainstream etabliert, und wir freuen uns, dass das Interesse unserer wachsenden Investorenanzahl an dieser Anlageklasse unsere Einschätzung untermauert“, so Andy Rofe, Managing Director, Invesco Real Estate.