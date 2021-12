Die Fondsgeschäftsführung des ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (ICD 8 R+) hat vier Verkäufe aus dem Portfolio abgeschlossen. Die Veräußerungen an den Standorten Ludwigshafen, Aschaffenburg, Chemnitz und Detmold erwirtschafteten einen Erlös von über 10 Mio. Euro. An drei der vier genannten Standorte ist der Fonds weiterhin vertreten.

[…]