Fair Value verlÃ¤ngert mit Kaufland in Wittenberg

Die Fair Value REIT-AG hat den Mietvertrag über rund 7.147 m² mit Kaufland in Lutherstadt Wittenberg um 10 Jahre verlängert. Das Einzelhandelsobjekt in der Lerchenbergstraße 112-113 verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 15.000 m² und ist an weitere Einzelhändler voll vermietet. Im Rahmen der Mietvertragsverlängerung wird die Eigentümerin umfassende Investitionen vornehmen und die Attraktivität des Standortes als Nahversorgungszentrum weiter steigern sowie die CO2-Bilanz der Immobilie optimieren.

.