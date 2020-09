Estador kauft Pflegeheimportfolio

Die auf Pflegeimmobilien spezialisierte Vertriebsgesellschaft Estador hat ein Pflegeheimportfolio erworben, um diese als Teileigentum im Einzelvertrieb an private Kapitalanleger zu veräußern. Betreiber wird die Opseo Gruppe sein, die in Deutschland bereits ca. 100 Einrichtungen im Bereich der außerklinischen Intensivpflege erfolgreich betreibt. Wohngemeinschaften im Bereich der Intensivpflege sind in der Regel klein und wohnlich gehalten, mit häufig weniger als 6 intensivpflegebedürftigen Bewohnern pro Einrichtung. Im konkreten Fall der durch NAI Apollo platzierten vier Wohngemeinschaften liegt die Platzzahl im Durchschnitt bei 12 Bewohner. Bei nur zwei bis vier Millionen Euro pro Objekt ist die Vermarktung eine Herausforderung. Für institutionelle Käufer ist die Ankaufsprüfung recht teuer und das Volumen daher zu gering“, erklärt Sebastian Deppe, geschäftsführender Gesellschafter der Apollo Healthcare GmbH, die als Tochtergesellschaft von NAI Apollo den Exklusivverkaufsauftrag für das Portfolio hat(te). „Ein Verkauf an einzelne Investoren und Family Offices wäre ebenfalls möglich gewesen, jedoch wurde ein langfristiger Partner gesucht, der auch für weitere Projekte in der Zukunft zur Verfügung stehen kann.“

.

Die Bruttomietrendite beträgt circa 4,2 Prozent bei einer Festlaufzeit von 20 Jahren zuzüglich Verlängerungsoptionen“, erklärt Waldemar Wiora, der bereits über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Pflegeappartements hat. „Wir freuen uns, dieses anspruchsvolle Immobilien- und Betriebskonzept in ein einfach zu erklärendes Produkt für den Vertrieb zu überführen.“



Die vier neuen Einrichtungen in Bamberg-Stegaurauch, Bad Kissingen, Cottbus und Coswig bei Dresden wurden nach höchsten qualitativen Standards errichtet. Die Einzelzimmer sind hochwertig ausgestattet, jeweils deutlich über 20 m² groß und an moderne Wohnküchen und weitere Gemeinschaftsflächen angeschlossen. Auch im Bereich der technischen Anlagen werden neue Standards im Bereich von Intensivpflege-WGs gesetzt.