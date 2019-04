DZ Invest, ZREV und Bechtolsheim kaufen Highstreetobjekt in Offenbach

Ein Joint Venture aus DZ Invest, ZREV und Bechtolsheim Real Estate hat das über 10.000 m² große, in Offenbachs Bestlage befindliche Geschäftshaus in der Frankfurter Straße 17 erworben. Ankermieter des Objektes sind TK Maxx und KIK, welche durch ihre sehr gute Visibilität, sowie insgesamt 70 Meter Schaufensterfront Prominenz in der gesamten Fußgängerzone genießen. Das Objekt ist zu zwei Drittel vermietet und wird hinsichtlich der Leerstandsflächen in den oberen Geschossen neu positioniert, aufgewertet und erschlossen.

„Die Kombination aus nachhaltigem Einzelhandelsbesatz und den attraktiven Gestaltungsmöglichkeiten der Obergeschosse in 1A Innenstadtlage Offenbachs hat uns überzeugt! Wir gehen kreativ an die Vermietung heran und werden neue, innovative Angebote schaffen. Zudem bleibt Offenbach ein spannender und dynamischer Teilmarkt der Region Frankfurt, in dem wir uns vermehrt engagieren“, kommentieren Joseph Zamberk (ZREV) und David Ziper (DZ Invest). „Die Kompetenzen der drei Gesellschafter ergänzen sich sehr gut. Wir freuen uns auf das erste gemeinsame Projekt miteinander!“.



Das Objekt wird von der Sparkasse Langen-Seligenstadt als Konsortialführer begleitet und wurde von Colliers International vermittelt.