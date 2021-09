DIC Asset vermietet 6.200 m² in Neu-Isenburg und Heidelberg

Die DIC Asset AG gibt heute den erfolgreichen Abschluss von zwei Mietverträgen über insgesamt 6.200 m² in Neu-Isenburg und Heidelberg bekannt. Die Flächen wurden in Logistik- und Büro-Immobilien des Portfolios vermietet.

.

„Wir haben unser Portfolio und unsere Kompetenzen im Bereich der Logistik deutlich erweitert und können für diese wachsende Branche überzeugende Flächen, Ideen und Lösungen anbieten. Wir spüren dazu eine zunehmende Dynamik im gesamten Markt. Und wir sind mit unserem Portfolio an Logistik-, Büro- und Handelsflächen und mit unseren lokalen Teams vor Ort herausragend aufgestellt, um für unsere Mieter, Kunden und Aktionäre nachhaltig Werte zu schaffen“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.



Aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) hat die DIC eine Logistikfläche von 1.500 m² im Objekt Red Square Neu-Isenburg in der Nähe des Frankfurter Flughafens neu vermietet. Die Immobilie befindet sich seit 2012 im Portfolio des Unternehmens [wir berichteten]. Der Vertrag wurde mit einem international agierenden Logistikdienstleister über eine Laufzeit von fünf Jahren geschlossen. Die Immobilie verfügt insgesamt über rund 11.400 m². Mit Abschluss der Vermietung erhöhte sich die Vermietungsquote von 85 % auf 100 %.



Für das Stadttor Heidelberg, einer Immobilie des gemanagten Fonds DIC Office Balance I, hat die DIC einen großen Mietvertrag vorzeitig verlängert und ausgebaut. Der bestehende Mieter, ein technisches Beratungs- und Planungsunternehmen für Produktion, Logistik, Architektur und IT, hat den bestehenden Mietvertrag für weitere rund neun Jahre ab April 2023 verlängert und um 500 m² Bürofläche erweitert. Das Objekt besitzt eine Gesamtfläche von rund 11.200 m² und ist nun voll vermietet.