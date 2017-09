Bunte und Specht kaufen Postimmobilien von Dream Global für 11 Mio. Euro

Das Joint Venture der Papenburger Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG und der Bremer Specht Gruppe hat im August 2017 fünf Postimmobilien in Nordwestdeutschland erworben. Verkäufer ist der kanadische REIT Dream Global, der die Immobilien seit 2011 im Rahmen eines großen Portfolio-Deals im Bestand hält [wir berichteten] und dem jetzt noch rund 100 Filialen des Brief- und Paketkonzerns gehören. Das Investitionsvolumen für die Akquisition beträgt insgesamt etwa 11 Millionen Euro.

.

Bei den verkauften Standorten handelt es sich um die Immobilien Bahnhofstraße 8-10 in Borken (Nordrhein-Westfalen), Mühlenstraße 5-7 in Delmenhorst, Bahnhofsring 2 in Leer, Melcherstätte 8 in Stuhr-Brinkum (alle Niedersachsen) und Falkenbergstraße 17-23 in Norderstedt (Schleswig-Holstein). Der derzeitige Hauptmieter der Immobilien ist die Deutsche Post Immobilien GmbH, die noch teilweise über langfristige Mietverträge verfügen. „Die Postimmobilien zeichnen sich durch verkehrsgünstige und zentrale innerörtliche Lagen aus“, betont Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe. Dadurch ergeben sich laut der Investoren zukünftig diverse Möglichkeiten für Projektentwicklungen im Bereich Wohnen, Handel und Gewerbe. Die Johann Bunte Bauunternehmung hatte zuvor in anderer Kooperation die Postimmobilie in Bensberg (Nordrhein-Westfalen) erworben, während sich die Specht Gruppe weitere Postimmobilien an den Standorten Pinneberg (Schleswig-Holstein) und Hemer (Nordrhein-Westfalen) sicherte.



Für die Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG und die Specht Gruppe ist es nicht die erste gemeinsame Zusammenarbeit: Über das Joint Venture wird aktuell ein neues Ärztehaus entwickelt, das direkt am Klinikum Bremen-Mitte im neuen Hulsberg-Viertel, das vielseitigste Konversionsprojekt der Stadt Bremen und der größte Entwicklungsstandort der Innenstadt, entsteht.