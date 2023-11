BFW kürt Gewinner des Projektentwicklerpreises B!WRD

Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen freut sich die Gewinnerprojekte des neuen BFW-Projektentwicklerpreises B!WRD bekannt zu geben. Am Freitagabend wurden die herausragenden Projekte bei der feierlichen B!WRD-Gala in Berlin geehrt.

„Der B!WRD ist ein Preis von der Branche für die Branche. Alle Projekte stellen die Kreativität, die Nachhaltigkeit und den Mut der Beteiligten eindrucksvoll unter Beweis. Die klugen Umnutzungen und Erweiterungen zeigen, wie zukunftsorientiert gebaut wird“, sagte BFW-Präsident Dirk Salewski in Berlin.



Die Gewinner



Kategorie Wohnen

Neue Bockbrauerei, Berlin

Projektentwickler/Bauträger: Bauwert AG

Architekt: Bonanni Architekten GmbH / Tchoban Voss Architekten GmbH



Kategorie Gewerbe

Werkhalle Rheinhöfe, Düsseldorf

Projektentwickler/Bauträger: BVIFG I Rheinhöfe GmbH & Co. KG, vertreten durch Beos AG

Architekt: Hartmann Architekten, Mönchengladbach



Kategorie Quartier

Sartorius Quartier, Göttingen

Projektentwickler/Bauträger: Hamburg Team (BF 1.2, BF 2, BF 3, BF 4.1-2, BF 4.3, BF 5) Sartorius AG (BF 1.1)

Architekt Masterplan: Holzer Kobler Architekturen Zürich/Berlin

Entwurfs- und Ausführungsplanung: Bieling Architekten,

Hamburg (BF 2, 3, 4.1-2, 4.3); Charles de Picciotto Architekt, Hamburg (BF 1.1); Grüntuch Ernst Architekten, Berlin (Entwurf BF 5); Thüs Farnschläder Architekten, Hamburg (Ausführungsplanung BF 5)



Building Future Award

CCO/CORE Oldenburg, Oldenburg

Projektentwickler/Bauträger: NEU_Fundland# Projekte GmbH / CCO Entwicklungs- GmbH

Architekt: Angelis & Partner Architekten mbB



Sonderpreis für bezahlbares Bauen

Der Sonderpreis für bezahlbares Bauen wurde unter der Schirmherrschaft von Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, verliehen. Er unterstreicht damit, dass es gerade in diesen schwierigen Zeiten darauf ankommt, neue Ideen für kostengünstiges Bauen zu entwickeln und die vorhandenen Potentiale insbesondere des seriellen und modularen Bauens noch stärker als bisher zu nutzen. Der Preis ging an:



Hoffnungsort Calw, Leonberg

Projektentwickler/Bauträger: Hoffnungsträger Stiftung

Architekt: andOffice Blatter Ertel Probst Freie Architekten PartGmbB