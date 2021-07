B&B Hotels eröffnet zweites Hotel in Augsburg

Am 1. Juli 2021 erfolgte die Eröffnung des B&B Hotel Augsburg-West. Es ist das zweite Haus von B&B Hotels in einer der ältesten Städte Deutschlands. Das ursprünglich als LetoMotel konzipierte Hotel wurde im März von B&B Hotels übernommen. Für die stark expandierende Budget-Hotelgruppe ist es das 144. B&B Hotel in Deutschland.

.

Das B&B Hotel Augsburg-West liegt verkehrsgünstig zur Innenstadt und der Autobahn. Die historische Altstadt mit ihren zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten lässt sich in kurzer Zeit bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. PKW-Reisende nutzen die 55 Parkplätze inkl. E-Ladestationen direkt am Hotel. Die 124 Zimmer bieten den gewohnt hohen und komfortablen Standard von B&B Hotels.



„Augsburg ist sowohl in touristischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht ein attraktiver Standort. Wir verzeichnen eine gute Nachfrage in unserem bisher ansässigen B&B Hotel Augsburg-Süd und sind uns sicher, dass wir auch mit dem B&B Hotel Augsburg-West eine gute Auslastung erzielen werden. Für unser qualitativ hochwertiges Produkt zu einem günstigen Preis bietet der Markt noch viel Potenzial. Das wollen wir ausschöpfen“, sagt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels.



Mit der Eröffnung des B&B Hotel Augsburg-West umfasst das Portfolio von B&B Hotels derzeit 144 Hotels in Deutschland. Es ist eines von fünf Hotels der Hotelgruppe LetoMotels, die B&B Hotels im März 2021 übernahm. Die weiteren inzwischen zu B&B Hotels gehörenden Häuser der ehemaligen LetoMotels befinden sich in München und Nürnberg.



Auch international befindet sich B&B Hotels weiterhin auf Expansionskurs und eröffnete mit dem B&B Hotel Amsterdam-Zaandam kürzlich das erste B&B Hotel in den Niederlanden.