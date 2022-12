ZVG feiert Spatenstich in Meckenbeuren

Auf dem Areal der Alten Schmiede in Meckenbeuren schafft die Zeppelin Vermögensverwaltungsgesellschaft bis zum Frühjahr 2025 ein neues Quartier. I+RB Industrie- & Gewerbebau errichtet zwei Gebäude mit 25 Wohnungen und 52 Appartements für temporäres Wohnen sowie Gewerbeflächen und Gastronomie im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Am Mittwoch wurde der Spatenstich gemeinsam mit Projektbeteiligten, Nachbarn und Vertretern der Gemeinde Meckenbeuren begangen.

Im März 2021 hat die Zeppelin Vermögensverwaltungsgesellschaft als Tochtergesellschaft der Luftschiffbau Zeppelin GmbH das Grundstück der Alten Schmiede in Meckenbeuren erworben. Der Generalübernehmer I+R errichtet die zwei Häuser als Massivbauten in Stahlbeton. Das dreigeschossige Gebäude umfasst 25 Einheiten mit 50 bis 100 m² Wohnfläche. Im viergeschossigen Hauptgebäude werden 52 vollmöblierte Appartements (40 bis 60 m²) etabliert. Erschlossen wird das Areal über eine gemeinsame Tiefgarage. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes sind Flächen für Geschäfte und Gastronomie vorgesehen.



„Eine hohe Wohnqualität ist wichtiger denn je, um Fachkräfte zu gewinnen und auch längerfristig zu halten. Der Standort mit der Nähe zu Tettnang und den wirtschaftlich starken Oberzentren Friedrichshafen und Ravensburg bietet eine hervorragende Infrastruktur, der Bahnhof mit zahlreichen Geschäften ist fußläufig erreichbar – entscheidende Kriterien für dieses Projekt“, so Jörg Bischof, Geschäftsführer der Luftschiffbau-Zeppelin-Gruppe. Auch über das öffentliche Verkehrsnetz und den geplanten Radschnellweg ist das Wohnquartier bestens angebunden.



Die Energiegewinnung erfolgt über Erdsonden, geheizt wird mit Wärmepumpen. Die Dächer werden zur Stromversorgung über PV-Anlagen genutzt und zusätzlich begrünt. „Bei der energetischen Umsetzung haben wir uns am KFW-40-Standard orientiert. Das heißt, die beiden Häuser sind hoch energieeffizient“, erklärt I+R Geschäftsbereichsleiter Markus Burtscher. In den Tiefgaragen sind Ladestationen für E-Autos geplant. Die Außenanlagen verfügen über großzügige Grünflächen und einen Spielplatz. Die ausführenden Partnerbetriebe stammen aus Meckenbeuren und dem nahen Umkreis.