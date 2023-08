„Zeit für Brot“, eine Bioland-zertifizierte Handwerksbäckerei, hat ein Ladenlokal mit rund 280 m² Einzelhandelsfläche in dem Geschäftshaus Prinzipalmarkt 45-46 in Münster angemietet. Das Unternehmen plant die Eröffnung der handwerklichen Backstube am Prinzipalmarkt für Ende dieses Jahres. Mit der neuen Bäckerei entstehen rund 30 neue Arbeitsplätze. HK Consulting beriet den privaten

[…]