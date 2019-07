ZBI finalisiert BGP Übernahme

Wie bereits bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags am 2. April 2019 in einer Pressemitteilung veröffentlich, ist mit dem heutigen Tag die Übernahme der BGP durch die ZBI Gruppe erfolgreich abgeschlossen worden. Somit wechseln 16.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten den Besitzer. Zudem werden alle rund 250 Mitarbeiter der BGP innerhalb der ZBI weiterbeschäftigt. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde von VictoriaPartners beraten.

„Durch diese Transaktion hat die ZBI eine beachtliche Größe erreicht. Mit 30 eigenen Standorten und über 1.700 Immobilien mit rund 57.000 Wohnungen in 236 Städten in allen Bundesländern sowie einem Eigenkapital von knapp 4 Mrd. Euro sind wir nun zu einem der großen Player im deutschen Wohnungsmarkt aufgestiegen“, sagt Mark Münzing, Chief Investment Officer der ZBI Gruppe. Dabei sieht sich die ZBI als langfristiger Investor.



Der Transaktion liegt eine komplexe Deal-Struktur mit einer Vielzahl an Immobilien, Immobiliengesellschaften und operativen Gesellschaften zugrunde, die alle vollständig übernommen wurden. Anders als bei vergleichbaren Transaktionen üblich, hat die ZBI als dauerhafter neuer Eigentümer darauf verzichtet, steuersparende Strukturen einzusetzen und im vollen Umfang Grunderwerbsteuer bezahlt, teilte das Unternehmen mit. Erwerber der Wohneinheiten sind ein offener Publikumsfonds mit derzeit mehr als 175.000 Kleinanlegern und ein offener institutioneller Spezialfonds mit über 30 institutionellen Anlegern (u.a. Pensionskassen, Banken und Versicherungen). Das operative Geschäft wurde von der ZBI Gruppe erworben und vollständig übernommen.