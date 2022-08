Würth erweitert Logistikzentrum in Bad Mergentheim

Die Würth-Gruppe ist auf Wachstumskurs: In Bad Mergentheim investiert Würth Industrie Service 30 Millionen Euro in die Erweiterung ihres Logistikstandortes. Erst vor kurzem ist die Unternehmenstochter Reisser mit dem Bau eines 46 Mio. schweren Logistikzentrums in Osterburken sowie mit dem Bau eines 90 Mio. schweren Logistikzentrums am Standort Künzelsau gestartet, was bis dato die größte Logistikinvestition des Konzerns darstellt [wir berichteten].

