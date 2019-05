Woolworth feiert Neueröffnung auf der Münchner Leopoldstraße

Woolworth eröffnet am 02. Mai seine neue Filiale in der Leopoldstraße 41. Auf rund 1.000 m² über zwei Ebenen bietet das Aktionskaufhaus seinen Kunden ein breites Angebot an Artikeln für den täglichen Bedarf. Comfort vermittelte die zuvor von Esprit genutzte Verkaufsfläche in bester Stadtteillage Schwabings. Woolworth ist die Gegend bereits gut bekannt: So war das Unternehmen schon vormals lange Jahre nur einige Häuser weiter ansässig und kehrt nun im Rahmen seiner Expansion in die direkte Nachbarschaft des ehemaligen Standortes zurück.

