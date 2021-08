Das Family-Office OS Immobilien GmbH & Co. KG hat in Wolfsburg in der Heßlinger Straße 17-19 rd. 816 m² Praxisfläche mit Teilerbbaurecht gekauft. Verkäufer war die Stadtwerke Wolfsburg AG. Engel & Völkers Commercial Braunschweig war beratend und vermittelnd tätig.

