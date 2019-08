Wohninvest verkauft Neudorfer Tor in Duisburg

Die Wohninvest Gruppe hat das Neudorfer Tor im Rahmen ihrer Value-add-Strategie nun an einen ausländischen Investor verkaufen können. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Fellbach hatte die Büroimmobilie in der Neudorfer Straße 41-45 Anfang 2017 mit drei weiteren Duisburger Büroimmobilien (Ruhr-Quartett) gekauft und für die Objekte umfassende Assetmaßnahmen angekündigt. Im Rahmen der Unternehmensstrategie werden diese nun wieder am Markt platziert. Im Juni konnte in diesem Zuge bereits das Duisburger „Tausendfensterhaus“ am Markt platziert werden [wir berichteten].

.

Das fünfgeschossige Bürogebäude wurde im Jahr 2005 errichtet und stellt auf insgesamt rund 6.995 m² moderne und helle Büroflächen zur Verfügung. Nur rund 100 Meter vom Duisburger Hauptbahnhof entfernt, suggerieren die Verbindungsetagen zwischen den einzelnen Bauteilen die Tor-Funktion zwischen der Duisburger City und dem Stadtteil Neudorf, wodurch sich der Name „Neudorfer Tor“ ableitet. Der Campus der Universität Duisburg-Essen, das Frauenhofer Institut, das Technologiezentrum sowie das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme gehören zu den bedeutendsten Institutionen im Stadtteil Duisburg Neudorf.



Im Neudorfer Tor selbst stehen 105 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage zur Verfügung. Weitere neun Parkplätze befinden sich direkt im Innenhof. Zu den Mietern zählen unter anderem der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Nordrhein sowie der Callcenter Betreiber Convergys, der zur US- amerikanischen Convergys Corporation gehört.



Die Transaktion wurde von Brockhoff Invest beratend tätig.