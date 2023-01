Eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zieht mit ihrem Essener Büro um und wird ab dem Sommer 2023 neue Räumlichkeiten in einem Bürogebäude in Rüttenscheid beziehen. Rund 1.800 m² Bürofläche mietete das Unternehmen in der Friedrich-List-Straße 20 über das Essener Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie ist die Alstria Office REIT-AG.

.