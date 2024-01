Wilma startet Verkauf in Hückelhoven-Doveren

Für das Neubauvorhaben „Doverener Mühle" im Hückelhovener Ortsteil Doveren erfolgt in dieser Woche der Vertriebsstart für die Häuser im ersten Bauabschnitt. WILMA Immobilien aus Ratingen realisiert auf dem Areal des früheren Hotel-Restaurants Doverener Mühle ein modernes Wohnquartier mit 22 Häusern in Doppel- oder Reihenhausausführung.

.

In zwei Bauabschnitten entstehen ansprechende Einfamilienhäuser mit durchdachten Grundrisslösungen in unterschiedlicher Größe, ausgestattet mit Flachdächern oder Satteldach und mit Wohnflächen zwischen 126 m² und 141 m². Der erste Bauabschnitt umfasst 15 Eigenheime: 6 Doppelhaushälften und 9 Reihenhäuser; letztere in einer Fünfer- und einer Viererkette. Die Neubauten zeichnen sich durch eine nachhaltige und ökologische Planung nach Effizienzstandard 40 aus und sind somit besonders energiesparend. Die Preise für die Einfamilienhäuser mit großzügigen Grundstücken beginnen bei knapp 453.000 Euro. Die Häuser zeichnen sich durch attraktive Gestaltung und moderne Architektur aus und bieten zeitgemäßes Wohnen für alle Generationen. Die Energieversorgung erfolgt im Rahmen eines regenerativen Energiekonzepts über Fernwärme und somit unabhängig von fossiler Energie.



„Wir freuen uns, mit unserem ersten Projekt in ruhiger Lage im Kreis Heinsberg ein Wohnquartier in einem Ortsteil mit gewachsener Infrastruktur errichten zu können. Dieses Vorhaben in geschützter Lage verbindet die Vorteile von Wohnen in ruhiger Umgebung bei gleichzeitig guter Anbindung an die Stadt Hückelhoven, aber auch an die Großstädte Aachen, Mönchengladbach und Düsseldorf. Das Vorhaben stellt ein Angebot an den dringenden Bedarf an neuem Wohnraum abseits der Großstädte dar. Die Planung für das Quartier sieht besonders die Ansiedlung junger Familien vor, die modernes Wohnen mit nachbarschaftlichem Charakter verbinden wollen," so Matthias Singer, Prokurist und Regiomanager Köln-Bonn von Wilma Immobilien.



Das Neubauvorhaben wird über eine verkehrsberuhigte Anwohnerstraße erschlossen und bildet einen Abzweig vom Dammweg inmitten des gewachsenen Dorfes. Das familienfreundlich gestaltete Wohngebiet liegt eingebettet zwischen Bestandsbauten in einem ländlichen Wohngebiet. Der Baustart für die ersten Häuser ist noch in diesem Jahr geplant, darauf aufbauend können bei einer geplanten Bauzeit von 12 Monaten die ersten Bewohner bereits Mitte 2025 ihr neues Eigenheim beziehen. Die Fertigstellung für das gesamte Quartier ist für Mitte 2026 vorgesehen.