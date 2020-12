Weitere 27 Städte und Gemeinden erhalten Geld für Städtebauförderung

Um rund ein Viertel wachsen in diesem Jahr die Fördermittel für lebendige Stadtkerne, attraktive Grün- und Freiflächen sowie soziale Treffpunkte. 27 Städte und Gemeinden konnten zusätzlich in die Programme aufgenommen werden, wie Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Freitag mitteilte. „Ob in großen oder kleinen Kommunen, eine nachhaltige Stadtentwicklung trägt wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität bei“, sagte der Minister.

Die Städtebauförderung gliedert sich seit 2020 in fünf Programme, die vom Bund und vom Land Hessen mit zusammen 127 Mio. Euro (2019: 102 Mio. Euro) ausgestattet werden und insgesamt 140 Standorte umfassen:



• Lebendige Zentren verfolgt das Ziel, Ortskerne zu beleben. Der Fokus liegt auf Stärkung der Funktions- und Angebotsvielfalt, der Wohnfunktion, der Aufenthaltsqualität, der stadtverträglichen Mobilität und des Engagements Privater. In diesem Jahr wurde das Programm auf kleinere Städte und Gemeinden zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern ausgedehnt. Ahnatal, Echzell, Fronhausen, Großalmerode, Kaufungen, Kirchhain, Körle, Mörlenbach, Schöffengrund, Steinbach (Taunus) und Waldeck wurden neu aufgenommen. Die insgesamt 49 Standorte des Programms erhalten zusammen rund 36 Millionen Euro.

• Sozialer Zusammenhalt: Dieses Programm verbessert Gebäude, Wohnumfeld und Infrastruktur. Gefördert werden Investitionen, aber auch Maßnahmen wie Quartiersmanagement, Erstellung Integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte und Öffentlichkeitsarbeit. Aus diesem Programm erhalten in diesem Jahr insgesamt 33 Standorte rund 24 Millionen Euro.

• Wachstum und Nachhaltige Erneuerung unterstützt Kommunen beim Klimaschutz sowie bei der Anpassung an die demografische Entwicklung, den wirtschaftlichen Strukturwandel und die Klimaerwärmung. Anlage und Aufwertung von Grün-, Frei- und Wasserflächen, Plätzen, Parks und Gärten wie auch die Sanierung und Umnutzung von Gebäuden sind zentrale Maßnahmen. In diesem Jahr erhalten 42 Standorte zusammen rund 35 Millionen Euro Fördermittel.

• Der Investitionspakt Soziale Integration im Quartier fördert bauliche Maßnahmen, die den sozialen Zusammenhalt und die Integration in Stadtquartieren stärken. In diesem Jahr verteilen sich 17,9 Mio. Euro auf die Kommunen Dreieich, Hanau, Heusenstamm, Kassel, Kirchhain, Lorsch, Marburg, Stadtallendorf, Steinbach (Taunus) und Wöllstadt; alle sind neu im Programm.

• Neu ist in diesem Jahr der Investitionspakt Sportstätten, der den Sanierungsstau öffentlicher Sportplätze und –hallen auflösen soll. Für die sechs Projekte in Bad Sooden-Allendorf, Bürstadt, Fritzlar, Grebenstein, Grünberg und Neustadt stehen 13,4 Mio. Euro bereit.



Details zu den Neuaufnahmen 2020



Lebendige Zentren

1. Ahnatal, Ortskern Heckershausen, Ortskern Weimar mit 140.000 Euro

2. Echzell, Quartierstreff Pioneer Chapel mit 140.000 Euro

3. Fronhausen, Ortskern Fronhausen mit 110.000 Euro

4. Großalmerode, Südstadt Großalmerode mit149.000 Euro

5. Kaufungen, Altdorf/Stiftsfreiheit Oberkaufungen mit 130.000 Euro

6. Kirchhain, Altstadt Kirchhain und vorgelagerte Gebiete mit 149.000 Euro

7. Körle, Ortszentrum Körle mit 130.000 Euro

8. Mörlenbach, Lebendiges Zentrum Mörlenbach-Mitte mit 130.000 Euro

9. Schöffengrund, Rheinfelster Straße, Schöffengrund-Oberwetz mit 140.000 Euro

10. Steinbach (Ts.), Alte Dorfmitte Steinbach (Taunus) mit 130.000 Euro

11. Waldeck, Doppelkern Sachsenhausen-Waldeck mit 149.000 Euro



Soziale Integration im Quartier

1. Dreieich, Sanierung und räumliche Neukonzeption der Ev. Kindertagesstätte Hegelstraße 105 mit 636.000 Euro

2. Hanau, Quartierstreff Pioneer Chapel mit 2.877.000 Euro

3. Heusenstamm, Familienzentrum St. Cäcilia, Teil C mit 3.526.200 Euro

4. Kassel, mit Campus Waldau, 2. Projektbaustein „Kita-Neubau fünfgruppig inkl. Außengelände sowie Lernwerkstatt“ mit 2.053.200 Euro

5. Kirchhain, Natur bildet - „Bildungsraum Garten“ für die Kita Am Steinweg schaffen mit 234.000 Euro

6. Lorsch, Gemeindezentrum - Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen mit 805.200 Euro

7. Marburg, Villa Juvente mit 1.530.000 Euro

8. Stadtallendorf, FamilienImZentrum mit 3.389.400 Euro

9. Steinbach (Ts.), Sprachkita mit 2.700.000 Euro

10. Wöllstadt, Haus der Begegnung mit 189.000 Euro



Investitionspakt Sportstätten

1. Bad Sooden-Allendorf, Inklusives Wohn- und Sportangebot mit 1.783.800 Euro

2,. Bürstadt, BA Bildungs- und Sportcampus mit 854.500 Euro

3. Fritzlar, Neubau Stadtsporthalle mit 2.700.000 Euro

4. Grebenstein, Sanierung und Umbau des Freibads zum biologischen Freibad mit 4.050.000 Euro

5. Grünberg, Anbau eines Tagungszentrums, Bildungsstätte Sport mit Beherbungszimmern mit 3.040.200 Euro

6. Neustadt (Hessen), Sanierung und Attraktivierung des Waldstadions 1.012.500 Euro