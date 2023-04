WEAT eröffnet erste Niederlassung in Hamburg

Die WEAT Electronic Datenservice GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf eröffnet ihre erste Niederlassung in Hamburg. Für den Start am Standort Hamburg wurde eine ca. 250 m² große Bürofläche innenstadtnah im Stadtteil Sternschanze gemietet und bereits im März bezogen. Eigentümer der Immobilie in der Stresemannstraße 23-29 ist die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH. Die Korts Immobilien GmbH hat den Mieter bei der Standortsuche beraten und vermittelt.

.