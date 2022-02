Wealthcap und BMW verlängern Mietvertrag in Krefeld

Wealthcap und BMW haben den Mietvertrag über rund 27.714 m² Logistikfläche in Krefeld langfristig verlängert. Das verkehrstechnisch gut angebundene Objekt in der Bischofstraße 115 wird bereits seit 1990 von dem bayerischem Automobilhersteller als Distributionszentrum genutzt und ist zu 100 Prozent an das Unternehmen vermietet.

.

Die Immobilie ist Teil des Publikums-AIF Wealthcap Immobilien Deutschland 30, der 2008 aufgelegt wurde [wir berichteten]. Am Fonds sind circa 5.400 private Investoren beteiligt.