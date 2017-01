Warburg-HIH verkauft Sky-Bürogebäude am Medienstandort Unterföhring

Sky Bürogebäude in der Beta-Straße 11 in Unterföhring

Deal zum Jahresstart am etablierten Medienstandort Unterföhring in München. Die Warburg-HIH Invest Real Estate trennt sich für ihren Immobilien-Spezialfonds Warburg-HIH Pan-Europa Fonds Nr. 3 von einem Sitz der Sky Deutschland GmbH und erzielt dabei einen Kaufpreis von 17,2 Millionen Euro. Das Gebäude mit einer Fläche von 7.200 m² geht an die Union Investment Real Estate Austria AG (vormals Immo KAG). Damit entscheidet sich bereits zum zweiten Mal innerhalb von 15 Monaten ein Investmenthaus für die Lage an der Beta-Straße in Unterföhring, nachdem im Oktober 2015 der französische Fondsmanager Sofidy hier den Sitz von Kabel-Deutschland erwarb [Sofidy kauft in Hamburg und München].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH Union Investment Real Estate GmbH Warburg-HIH München

Union Investment kauft das Bürogebäude in der Beta-Straße 11 für einen offenen Immobilienfonds für Privatanleger in Österreich. Das Sky-Bürogebäude wurde im Jahr 2000 errichtet und nach Auslauf des bisherigen Mietvertrages im Jahr 2016 neu und komplett an Sky vermietet. Für die Mitarbeiter des Bezahl-Senders stehen im Untergeschoss und im Außenbereich zusammen rund 100 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Das Objekt ist an die S-Bahn-Station Unterföhring und die A99 angebunden. Zwei Bushaltestellen des ÖPNV lassen sich in weniger als drei Gehminuten erreichen.



Als Standort etablierter Medien- und Verwaltungsunternehmen zählt Unterföhring zu den attraktivsten Büroteilmärkten in München. Neben dem Bürogebäude in der Beta-Straße 11 nutzt die Sky Deutschland GmbH auch das unmittelbare Nachbarobjekt und betreibt seit 2010 ihren Hauptsitz in der Medienallee 26. Den Großteil seiner aktuell rund 2.600 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in Unterföhring.