Warburg-HIH Invest vermietet 1.070 m² in Bremen

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat zwei Büroflächen mit insgesamt 1.070 m² Nutzfläche in dem Büro- und Geschäftshaus Am Wall 137-139 in der Bremer Innenstadt vermietet.

Stena Logistics GmbH hat hier einen langfristigen Mietvertrag über ca. 490 m² Bürofläche abgeschlossen. Neuer langfristiger Mieter einer weiteren Bürofläche mit 580 m² ist die TO Global Holding GmbH. Mit den Abschlüssen ist die Immobilie zu 86 Prozent vermietet. Rund 600 m² Büroflächen im vierten Obergeschoss stehen derzeit potenziellen Mietern noch zur Verfügung. Das Objekt hat eine gebäudeinterne Passage, die den Wall direkt mit der City von Bremen verbindet.



Eigentümerin des repräsentativen Büro- und Geschäftshauses ist die Warburg-HIH Invest, das Objekt ist Teil des offenen Immobilienspezialfonds „Deutschland Selektiv Immobilien Invest“. Die Vermietungsabteilung der HIH Real Estate hat im Auftrag der Warburg-HIH Invest die Mietvertragshandlungen geführt. Robert C. Spies war bei der Vermietung beratend tätig.