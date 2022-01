W.P. Carey erwirbt vier Produktionsstätten für 26 Mio. Euro

W. P. Carey Inc. hat im Dezember eine Sale-and-Leaseback-Transaktion von vier Produktionsstätten für 26 Mio. Euro abgeschlossen. Das Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von 49.900 m² umfasst drei Objekte in Deutschland und eines in der Tschechischen Republik.

.

Für die drei deutschen Objekte wurde ein Master-Leasingvertrag mit einem führenden mitteleuropäischen Metallverarbeitungsunternehmen, das mithilfe proprietärer Stanz-, Biege-, Laserschneid- und Schweißtechnologien hochwertige Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen fertigt, abgeschlossen. Das Portfolio ist für den laufenden Betrieb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung und umfasst den Großteil seiner Produktionsfläche. Das Unternehmen bezieht fast 40 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen und eine Reihe der Standorte sind bereits mit Solarmodulen ausgestattet. Darüber hinaus laufen beim Unternehmen mehrere Initiativen, um die Energieeffizienz zu steigern und Umweltauswirkungen zu reduzieren.



Im Rahmen der Transaktion erwarb W. P. Carey außerdem zusätzliches Land rund um die Standorte für eine mögliche Erweiterung.



Langfristiger Triple-Net-Mietvertrag mit 100 % Verbraucherpreis Mietanpassung

Alle vier Objekte werden im Rahmen eines Triple-Net-Mietvertrags für einen Zeitraum von 20 Jahren mit Verbraucherpreis indexierten Mieterhöhungen vermietet.



„Diese Transaktion passt perfekt zu den Anlagekriterien von W. P. Carey. Bei diesen Immobilien handelt es sich um moderne Produktionsstätten in attraktiven Märkten, die für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Wir freuen uns, unsere grenzüberschreitenden Möglichkeiten zu nutzen, um unserem Mieter zu helfen, seine Immobilien in liquides Kapital umzuwandeln und den Erlös in sein Kerngeschäft zu reinvestieren. Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit mit unserem neuesten Mieter“, kommentierte Christopher Mertlitz, Head of European Investments bei W. P. Carey.