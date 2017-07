VW und Seat bereichern Stuttgarts Automeile

Die 24.000 m² haben 24 Millionen gekostet und befinden sich in bester Nachbarschaft: VW und Seat haben ihren kombinierten Mega-Showroom an Stuttgarts Automeile, an der Heilbronner Straße 392, in Betrieb genommen. VW verankert damit auch seinen Hauptsitz in Feuerbach. Die Autostraße bleibt derweil auch in Zukunft mobil: Auf der anderen Seite (Heilbronner Straße/Ecke Borsigstraße) will Daimler repräsentativ bauen; das Autohaus von der Weppen strebt bis Mitte 2018 der Errichtung seiner neuen Firmenzentrale an Nummer 305 entgegen und Porsche hat sich ein Filetgrundstück am Pragsattel gesichert, auf dem die Wirtschaftsförderung durchaus gern ein Hochhaus sehen würde, quasi als krönenden Abschluss der Automeile.

.

Mercedes-Benz will nach eigenem Bekunden seine „gesamten Pkw-Vertriebsaktivitäten“ an dem zu errichtenden Flagship-Store an der automobilen Piste konzentrieren. Der Standort am Mercedes-Museum soll im Zuge dieser Planung eingemottet werden. Das Autohaus von der Weppen, Renault-, Dacia- und Kia-Händler, wird seine Aufwartung nach Einweihung des neuen Gebäudes auf 6.000 m² Schaufläche machen. Was mit dem Stammsitz an der Ecke Sedan-/ Neckarstraße passiert, steht noch nicht fest. Das gilt auch für den Zeitpunkt, an dem Porsche mit dem Bau seiner neuen Niederlassung durchstartet. Gleichwohl: Die städtische Wirtschaftsförderung freut sich schon jetzt über den starken „Cluster der Automarken“.