Vonovia schüttet Dividende von 1,69 Euro aus

Die Aktionäre der Vonovia SE haben bei der gestrigen Hauptversammlung sämtliche von Aufsichtsrat und Vorstand vorgelegten Beschlussvorlagen mit der dafür erforderlichen Mehrheit gebilligt. Demzufolge wird der Konzern 1,69 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung von rund 8 %.

.

Dazu zählt auch das modifizierte Vergütungssystem mit verankerten Nachhaltigkeitszielen. Insbesondere entlasteten sie beide Gremien für das Geschäftsjahr 2020 mit großer Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Aufsichtsrat: 97,79 %; Vorstand: 99,88 %).



„Wir sehnen uns alle nach normalen Zeiten. In dieser Zeit wird uns aber auch klar, wie selbstverständlich wir viele Dinge in unserem Leben genommen haben, die nicht selbstverständlich sind“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Fitschen.



Im weiteren Verlauf betonte er: „Um seinen Teil zum sozialen Frieden beitragen zu können, muss ein Wohnungsunternehmen sehr unterschiedliche Themen ansprechen: Es muss zusätzlichen, neuen und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die Vielfalt in den Quartieren muss ermöglicht und verbessert werden. Der Klimaschutz erfordert energisches Handeln. Das Angebot für alters- und behindertengerechten Wohnraum muss erweitert und ausgebaut werden. Um all das zu schaffen, müssen wir neue Wege gehen.“



„Corona zu besiegen, hat hohe Priorität“, sagte Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia, in seiner Rede. „Aber es ist ebenso wichtig, den Klimaschutz und unsere gesellschaftlichen Megatrends im Blick zu behalten. Nichts davon kann warten. Wir bei Vonovia warten nicht ab. Wir sind Teil der Lösung.“ An die Aktionärinnen und Aktionäre gewandt, betonte Buch: „Wir halten, was wir versprechen. Jahr für Jahr. Das müssen wir aber auch. Wir brauchen Sie für all das, was wir tun und vorhaben.“