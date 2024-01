VÃ¶lkel gelingen vier VerlÃ¤ngerungen im â€žDas Schlossâ€œ

Vier großflächige Vermietungserfolge im Jahr 2023 auf der Schloßstraße in Berlin-Steglitz lassen optimistisch in das neue Jahr blicken. Im Shopping-Center „das Schloss“ konnten durch erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Völkel Real Estate, Deka Immobilien und CBRE starke und strategisch wichtige Deals am Standort unterschrieben werden.

.

Durch eine enge Kooperation ist es gelungen, die Mietverträge mit den Ankermietern Rewe, H&M, Ansons und DM Drogeriemarkt im langjährig gemanagten, innerstädtischen Shopping-Center „das Schloss“ in der Schloßstraße 34 zu verlängern. Dieser Meilenstein bekräftigt die andauernde Anziehungskraft und strategische Bedeutung des Standorts. Diese Großmieter haben sich entschieden, ihr Engagement am Standort für viele weitere Jahre fortzusetzen, was ihre Zufriedenheit und ihr Vertrauen in die Potenziale des Shopping-Centers deutlich macht. Diese Prolongationen sind ein starkes Commitment für den Standort und seine Zukunft.



Rewe hat darüber hinaus das Mietverhältnis nicht nur langfristig verlängert, sondern auch seine komplette Mietfläche umgebaut und erweitert. H&M und Ansons gehören mit jeweils über 2.000 m² Mietfläche zu den größten Stores im Schloss und unterstreichen auch für die Zukunft die Textilkompetenz dieses Standortes. Der DM Drogeriemarkt komplementiert das Shopping-Angebot im Bereich Nahversorgung im Untergeschoss des Centers.