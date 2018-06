Die Barfußschuh-Marke Vivobarefoot eröffnet in der Bleibtreustraße 50a/ Ecke Kantstraße 143 einen Concept Store auf ca. 126 m² Ladenfläche. Die Eröffnung ist im zweiten Quartal 2018 geplant. Vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Berlin. Der Store im City West-Bezirk Charlottenburg ist neben der Brunnenstraße 3 in Mitte der zweite in Berlin.

