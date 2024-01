Vivao nimmt Geschäftstätigkeit auf

Pünktlich zum 1. Januar 2024 hat die Vivao Investment und Assetmanagement GmbH ihre operative Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Unternehmen ist das Ergebnis eines Zusammenschlusses der Assetmanagement-Aktivitäten von Quest Investment Partners und Competo Capital Partners [wir berichteten].

Als Auftakt der kooperativen Arbeit hat Vivao zum Jahresbeginn die bestehenden Assetmanagement-Mandate von Competo und Quest übernommen. Durch diese strategische Integration ist es möglich, gemeinsame Stärken effizient zu nutzen und die Dienstleistungen für die Kunden nahtlos fortzusetzen.



Gleich zu Beginn der unternehmerischen Kooperation setzt Vivao ihre erfolgreiche Portfolioerweiterung fort und übernimmt ein weiteres Assetmanagement-Mandat – das MarktQuartier in Recklinghausen. Das MarktQuartier in Recklinghausen, ein ehemaliges Karstadt-Warenhaus, liegt in zentraler Innenstadtlage am Marktplatz von Recklinghausen. Im Mai 2016 musste Karstadt seinen Betrieb einstellen, wurde zwei Jahre später von der Competo-Investorengruppe zusammen mit der AIP-Unternehmensgruppe in den Jahren 2019 bis 2023 umfassend revitalisiert und in das MarktQuartier Recklinghausen umgewandelt. Das historische Gebäude mit beeindruckender Fassade aus der Gründerzeit präsentiert sich nun als modernes Mixed-Use-Stadtquartier mit rund 22.300 m² Mietfläche, die von bonitätsstarken Mietern aus den Bereichen Nahversorgung, Handel, Gastronomie, Gesundheit, Hotel, Seniorenwohnen, Kindertagesstätte und Büro genutzt werden – mit langfristiger Vermietung und einer durchschnittlichen Mietdauer von über 15 Jahren.



„Die Repositionierung des MarktQuartiers in Recklinghausen ist ein herausragendes Beispiel für die nachhaltige Umnutzung eines ehemaligen Warenhauses in zentraler Lage. Dies wird zweifellos das Stadtbild in Recklinghausen bereichern und beleben", ergänzt Thomas Pscherer, Geschäftsführer bei Vivao.