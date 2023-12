Vitech mietet neuen Lagerstandort in Hattersheim

Der Online-Elektrowarenhändler Vitech GmbH hat einen neuen Lagerstandort, verteilt auf zwei Etagen mit jeweils 1.862 m² in Hattersheim gemietet. Vermieter der Liegenschaft ist die Projektentwicklungsgesellschaft Schulstrasse mbH & Co KG. Logivest war vermittelnd tätig. Der Bezug durch die Vitech GmbH ist bereits erfolgt.

.

Keine 20 Minuten vom Lager in Hochheim entfernt, im Gewerbegebiet Süd Hattersheim im südhessischen Main-Taunus-Kreis, konnte die Logivest die passende Lagerfläche anbieten. Das modernisierte Gebäude in der Schulstraße 29 verfügt über drei Lastenaufzüge mit einer jeweiligen Traglast von 2.000 Kilogramm, um die Waren in die obere Etage zu befördern. Zudem sind ausreichend Starkstromanschlüsse vorhanden. Angedient wird ebenerdig über drei Rampen.



„In der Region Main-Taunus-Kreis gibt es kaum noch verfügbare Flächen. Der neue Lagerstandort der Vitech GmbH ist ideal gelegen, denn er ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen - in Hinblick auf die Mitarbeiter war das für den Onlinehändler ein entscheidendes Kriterium“, so Robert Schoenmaker, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest. Die Immobilie verfügt zudem über eine gute Anbindung an die Autobahn A66, die in unmittelbarer Nähe liegt, und an die Autobahn A3, auf die man in zehn Minuten kommt.