Vitae schickt Eigentumswohnungen in Rösrath in die Vermarktung

Der Bauträger Vitae Immobilien hat jetzt die KSK-Immobilien mit der Vermittlung seines Neubauprojekts in Rösrath beauftragt. Zentral gelegen entstehen im Tannenweg zwei nachhaltige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 modernen Eigentumswohnungen.

.

Die beiden Mehrfamilienhäuser werden in langlebiger Massivbauweise errichtet. Jedes der beiden Häuser verfügt über sieben Eigentumswohnungen. Mit zwei bis drei Zimmern und Wohnflächen von ca. 59 m² bis ca. 97 m² bieten sie Platz für Singles, Paare oder kleine Familien. Aufgeteilt auf zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss verfügen die Eigentumswohnungen entweder über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Alle Fenster werden mit einer 3-fach-Isolierverglasung und elektrischen Rollläden versehen. Zudem sind 23 Pkw-Stellplätze vorhanden. Der Baubeginn soll im Sommer 2022 erfolgen, der Bezugstermin ist für Ende 2023 vorgesehen.



„Da die Häuser auf stufenloses Wohnen ausgelegt sind, richten sie sich insbesondere an Menschen, die auf der Suche nach einem barrierearmen neuen Zuhause sind“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. „Auch für Kapitalanleger sind die Wohnungen interessant.“



Besonderer Wert wird auf das nachhaltige und innovative Energiekonzept gelegt. So werden die Häuser im KfW-55-Standard errichtet und verfügen über eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage. Rebecca Siemens, Immobilienberaterin bei der KSK-Immobilien GmbH und für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständig, ergänzt: „Durch die weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen profitieren die Käuferinnen und Käufer von einer hohen Energiesicherheit – vor allem in Zeiten stark steigender Energiepreise ein wichtiger Aspekt dieses Neubauprojekts.“