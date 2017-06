Vistra managt Coca-Cola Zentrale in Friedrichshain

Coca Cola-Zentrale

Vistra übernimmt das Property Management für die Coca-Cola-Deutschlandzentrale in Berlin-Friedrichshain im Auftrag von Rockspring Property Investment Managers LLP, die die Immobilie zu Beginn des Jahres von Deka Immobilien gekauft hat [Deka streicht sich 59 Mio. Euro von Rockspring für die Berliner Coca Cola-Zentrale ein]. Das Mandat beinhaltet das kaufmännische und technische Property Management für das Objekt an der Stralauer Allee 4 in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg.

