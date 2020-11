Vier Vermietungen über 1.200 m² in Leipzig

Das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate vermittelte erfolgreich vier Mieter in der Messestadt.

.

Gleich zwei Mieter wurden für die Erbengemeinschaft „Paul Herfurth Erben“ in der Karl-Tauchnitz-Straße 10-10b vermittelt: Die Digitalagentur Y1 Digital AG sowie das Chemieunternehmen Puraglobe Holding GmbH haben bereits in diesem Jahr ihre neuen Mietflächen mit jeweils knapp 430 sowie gut 280 m² in der historischen Stadtvilla nahe dem Bundesverwaltungsgericht bezogen.



Ein weiteres IT-Unternehmen, der Internet-Plattform-Entwickler Memoresa GmbH, sicherte sich rund 230 m² Bürofläche im Wünschmann-Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 8-14, um dem benötigten Flächenbedarf des wachsenden Unternehmens gerecht zu werden. Eigentümerin der Immobilie ist die Montis Real Estate GmbH.



In der Schwägrichenstraße 13 haben im Sommer dieses Jahres die Mitarbeiter der Eventagentur Emotion works - Mirko Stock & Matthias Krähenbiel GbR auf rund 270 m² ihre neuen Büros bezogen. Die Unternehmer, die bereits in Berlin und Leipzig ansässig sind, verlagern ihren Standort in der sächsischen Metropole. Vermieterin der denkmalgeschützten Immobilie im beliebten Musikviertel ist Frau Dr. Jutta Neubronner.