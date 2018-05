Vienna House Easy Airport Frankfurt kommt nach Raunheim

Vienna House Easy Airport

Vienna House hat den Pachtvertrag mit Argo Capital für das neue Vienna House Easy Airport Frankfurt in Raunheim unterzeichnet. Der Baubeginn für das Hotelprojekt ist mit Mitte/Ende 2019 geplant, die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2020 vorgesehen.

Mit der Unterzeichnung des Pachtvertrages für das neue Projekt in Raunheim, in unmittelbarer Nähe zum Frankfurt Airport, verstärkt Vienna House seine Präsenz auf dem deutschen Markt. Insgesamt wird das Hotel 200 Zimmer, in drei Kategorien, inklusive 20 City-Apartments anbieten.



„Der Standort Raunheim ist ideal für die Vienna House Easy Linie. Hier passen Mobilität und moderne Hotellerie ganz hervorragend zueinander“, so Rupert Simoner, Vorstandsvorsitzender Vienna House, und ergänzt: „Mit Argo Capital haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, der hinter unserem Konzept steht und mit dem wir uns weitere Entwicklungen sehr gut vorstellen können.“ Das Hotel in Raunheim wird das 19. Vienna House Easy in Europa sein.



„Vienna House bietet ein überzeugendes Konzept für unsere Investition in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main“, so Harald Müller, Gesellschafter Argo Capital Partners S.a.r.l. und fügt an: „Wir freuen uns wirklich sehr auf die persönliche und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Der Pachtvertrag wurde von den Rechtsanwaltskanzleien Bögner Hensel & Partner und Hermann und Kollegen begleitet.



Das Vienna House Easy Airport Frankfurt ist das zweite Projekt von Vienna House in der Region. Bereits für 2019 ist die Hoteleröffnung des Vienna House im malerischen Kronberg im Taunus geplant.