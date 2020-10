Vicus vermietet 1.000 m² in der Leipziger Nordstraße

Nachdem die Vicus Group AG zu Beginn des Jahres ein Büroobjekt in der Leipziger Nordstraße von einem spanischen Family Office erworben hat [wir berichteten], konnte nun eine Neuvermietung von rund 1.000 m² Gewerbefläche an ein namenhaftes europäisches Institut erzielt werden. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von zehn Jahren geschlossen.

Die vorherrschende große Nachfrage nach Mietflächen zeichnen weitere, zeitnahe Neuvermietungen ab, bei denen aufgrund der hervorragenden Leipziger Innenstadtlage Spitzenmieten von bis zu 17 Euro/m² erzielt werden können. Weiterhin erfreut sich das Leipziger Immobilienunternehmen auch an einer hohen Nachfrage von Investoren auf das Objekt, was trotz der herrschenden Corona-Lage unterstreicht, wie gefragt die zentrumsnahe Lage ist. In der kommenden Zeit soll das Multi-Tenant-Objekt in der Nordstraße 17-21 schrittweise revitalisiert und letztendlich zu einem Core-Produkt entwickelt werden.