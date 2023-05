Ein führender Verpackungsdienstleister mietet 9.300 m² in Alzey. Valon hat die Immobilie in der Rudolf-Diesel-Straße 4 für die Urban-Logistics-Plattform des Investment Managers Highbrook Investors Ende letzten Jahres leerstehend erworben [wir berichteten]. Bei dem neuen Nutzer handelt es sich um einen Lösungsanbieter für nachhaltige Transport- und Verkaufsverpackungen. Die Immobilie wird dabei als Lager- und Logistikstandort genutzt.

.

„Wir freuen uns auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld unsere Asset Management- und Vermietungsperformance unter Beweis stellen zu können. Somit bestätigt sich auch unsere Strategie uns an Leerstandsimmobilien heranzutrauen, wenn wir von der Lage- und Objektqualität überzeugt sind.“, so Oliver Oser, Geschäftsführer des Assetmanagers.



Das Objekt ist verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A 61 und dem Autobahnkreuz zur A 63 gelegen und verbindet die Ballungszentren Rhein-Main und Rhein-Neckar. Durch den schnellen Vermietungserfolg wurde unmittelbar nach Erwerb eine Vollvermietung ohne Leerstandszeit realisiert. Die Immobilie soll technisch sowie nachhaltig weiterentwickelt werden, insbesondere mit Fokus auf ESG.