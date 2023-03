UTG zieht ins Bürocenter Altmannsdorf

Die UTG Universaltechnik GmbH zieht in ein neues Büro. Das Unternehmen aus dem High-End-Engineering bezieht eine ca. 360 m² große Fläche im Dachgeschoß des Bürocenter Altmannsdorf in Wien. Neben der Unternehmenszentrale in Graz betreibt UTG in Österreich zwei weitere Niederlassungen in Tirol und seit 2017 auch in Wien. Letztere wird mit Anfang März 2023 in die Altmannsdorfer Straße 89 verlegt, nur wenige Schritte vom vorherigen Wien-Standort entfernt. Modesta Real Estate war vermittelnd tätig.

