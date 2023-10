URW holt ein Dutzend Brands ins Überseequartier

Unibail-Rodamco-Westfield Germany verkündet zwölf weitere Partner für den Retail-Bereich des Mixed-use-Quartiers in der Hamburger HafenCity. Durch die neuen Partnerschaften u.a. in den Bereichen Accessoires, Schmuck, Beauty, Technologie und Fashion sorgt das Unternehmen für eine weitere Differenzierung innerhalb des Marken- und Konzeptmix und holt erneut eine Reihe von Trend- und Weltmarken an Bord. Einige der Brands starten mit ihren Stores ihren Markteintritt im physischen Einzelhandel in Norddeutschland oder Hamburg.

.

„Die Vermietung für das Westfield Hamburg-Überseequartier läuft weiter auf Hochtouren. Nachdem die Vermietung von Anker- und Großflächen abgeschlossen ist, fokussieren wir uns aktuell unter anderem auf differenzierende sowie Premium-Konzepte aus den Bereichen Fashion, Accessoires und Beauty. Mit Brands wie VIU, DJI, Paper & Tea, Lakrids by Bülow, PME Legend oder New Zealand Auckland setzen wir neue Akzente, die es in dieser Kombination und Dichte an einem Ort aktuell in Hamburg noch nicht gibt. Wir steigern somit die Attraktivität und Vielseitigkeit der Shopping- und Lifestyle-Experience für unsere Kunden", so Constantin Wiesmann, Director of Leasing Austria & Germany bei URW.



Die neuen Brands sind:



• VIU – Handgemachte und nachhaltige optische Brillen und Sonnenbrillen

• Swarovski – Schmuck, Uhren und Kristall-Kreationen

• Pandora – Handveredelter Echtschmuck

• Paper & Tea – Handverarbeitete Tees aus aller Welt, ausgewählte Accessoires und Geschenkideen

• Lakrids by Bülow – Gourmet-Lakritz aus Dänemark; erster Stand-alone-Store in Norddeutschland

• DJI – Technologieunternehmen für Drohnen und Kameras; erster Store in Norddeutschland

• Kiko Milano – Make-up, Gesichts- und Körperpflegeprodukte

• Parfümerie Schuback – Parfümeriekette aus Norddeutschland

• PME Legend – von Cargo-Piloten inspirierte Fashion-Brand für Männer; erster Store in Norddeutschland

• New Zealand Auckland – Outdoor-, Adventure- und Lifestyle-Modemarke; erster Store in Hamburg

• Jack & Jones – Modemarke für Herrenbekleidung aus dem dänischen Mutterkonzern Bestseller

• Papeterie Bathelt – Produkte rund um Bürobedarf, Schreibkultur und Geschenke