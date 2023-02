Unibail-Rodamco-Westfield betreibt in der Region Deutschland und Österreich 23 Standorte, 21 in Deutschland, acht davon im eigenen Portfolio, sowie zwei in Österreich. Für diese 23 Standorte wurden im vergangenen Jahr insgesamt 732 Mietverträge, bestehend aus Neuverträgen und Vertragsverlängerungen, geschlossen.

