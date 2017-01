Union Investment und Hilton Munich bekräftigen weitere Zusammenarbeit

Mit öffentlichem Handschlag besiegelt: Die Union Investment Real Estate GmbH, als Eigentümerin des Hilton Munich City, und die Hotelkette Hilton haben eine langfristige Vertragsverlängerung für den Standort in der Rosenheimer Straße in München-Haidhausen vereinbart. Elementarer Bestandteil des Neuabschlusses ist eine umfassende Modernisierung des Landmark-Hotels. In den nächsten drei Jahren sollen alle 480 Gästezimmer, Lobby und Rezeption sowie der technische Standard zeitgemäß upgedatet werden. Die Sanierung unterliegt dabei konsequenten Nachhaltigkeits-Prämissen - Union Investment strebt im Fazit die Zertifizierung nach BREEAM-Standard an.

