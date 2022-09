Uni mietet 12.000 m² im Vektor Bonn

Nach der Anmietung von ca. 6.500 m² durch die BImA Anfang des Jahres [wir berichteten], unterzeichnete die Aroundtown-Tochter TLG Immobilien nun für die restlichen Flächen im Vektor Bonn einen Mietvertrag mit der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität. Mit der Vergabe der letzten 11.800 m² Büroflächen ist das Objekt Am Propsthof 49 vollvermietet.

