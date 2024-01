UBS RE und ASMPT verlängern Mietvertrag über 30.000 m²

Der in München ansässige Technologiekonzern ASMPT wird seine langjährigen Büros in München-Obersendling beibehalten. Ende 2023 hat sich der Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung zugunsten einer langfristigen Mietvertragsverlängerung der rund 30.000 m² Mietfläche im Süden Münchens entschieden. Eigentümerin ist eine Objektgesellschaft der UBS Real Estate GmbH.

