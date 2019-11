UBS AM erwirbt Frankfurter Handelsblatt-Haus für paneuropäischen Fonds

Der Bereich Real Estate & Private Markets (REPM) von UBS Asset Management hat das überwiegend bürogenutzte Premiumobjekt „Handelsblatt Haus“ in der der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt erworben. Verkäufer der Immobilie sind die ELS Grundbesitz GmbH, einer Immobiliengesellschaft im Besitz der Projektentwickler Orna und Arthur Wiener sowie der Architekten Holger Meyer und Caspar Schmitz-Morkramer. Zu den Mietern gehören u.a. das namensgebende „Handelsblatt“ sowie das Land Hessen. Die Liegenschaft wurde im Namen des UBS (I) Zurich Italy – Real Estate Fund (UBS-ZIREF) erworben. Sie stellt die zweite Ergänzung des Fondsportfolios aus Deutschland im Laufe eines Monats dar, nachdem kürzlich Schiller 27, ebenfalls in Frankfurts zentralem Geschäftsviertel, für rund 27 Mio. Euro von von der DIC Asset AG erworben wurde [wir berichteten].

