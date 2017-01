TÜV Süd Advimo übernimmt Milaneo-Bestand von Real I.S.

Die TÜV Süd Advimo GmbH hat die Real I.S. Investment GmbH als Neukunden gewonnen und übernimmt zum 31. Dezember 2016 das Property Management des Office Milaneo und des Aloft-Hotels in der Heilbronner Straße 70-74 in Stuttgart.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Real I.S. AG Milaneo Stuttgart

Das Office Milaneo in der Heilbronner Straße 72-74 bietet eine Bürofläche von 5.750 m², das Aloft Hotel Milaneo in der Heilbronner Straße 70 hat 165 Zimmer und eine Mietfläche von insgesamt 9.000 m². Die Mandate umfassen das kaufmännische und das technische Property Management. In den nächsten Monaten wird der Property Manager die Verwaltung von weiteren Objekten der Real I.S. übernehmen.